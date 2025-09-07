Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inmigrantes rescatados en aguas de Fuerteventura. EFE

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

El discurso xenófobo de la extrema derecha amenaza con incendiar las calles tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:11

El descenso de la inmigración ilegal a lo largo de la última década no impide que a día de hoy sea vista como uno ... de los mayores problemas en todos los países de la Unión Europea. España no es una excepción. Hasta el 15 de agosto llegaron a sus fronteras más de 22.000 personas sin la documentación en regla. Según el barómetro del CIS del mes de julio, la inmigración es la mayor preocupación para los españoles tan solo por detrás de la vivienda y la corrupción.

