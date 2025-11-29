Junts replica a Feijóo que lo que tiene que hacer es «pedir perdón» a los empresarios

Junts ha replicado este sábado con contundencia al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que el viernes en Barcelona pidió la ayuda de los empresarios catalanes ... para intentar convencer a Puigdemont para apoyar una moción de censura contra Sánchez. En el consejo nacional del partido, el secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, ha espetado al líder del PP que lo que tiene que hacer no es pedir ayuda al mundo económico catalán para echar al Gobierno, sino «pedir perdón» a los empresarios por el «maltrato sistémico» a Cataluña.

De esta forma, Junts ha alejado un posible acercamiento con el PP para impulsar una moción que descabalgue a Sánchez de la Moncloa. Según Turull, es una «osadía» por parte del presidente del PP que haya reclamado el concurso de los empresarios para acercar a Junts a las posiciones de las formaciones de centro derecha. Turull cree además que Feijóo debería pedir perdón por «todo» lo que hizo el PP desde las «cloacas del Estado para matar civilmente y políticamente a tantos líderes catalanes». Y debería pedir perdón, ha añadido, «por todo su boicot a que el catalán pueda ser una lengua oficial a Europa» y «por haber hecho aquella moción de censura preventiva a Xavier Trias pactando con Collboni y haciendo que los socialistas manden en la capital de Cataluña».

Junts, a pesar de que hace un mes rompió con el Gobierno, sigue teniendo una posición central en el tablero político nacional. El Gobierno continúa tendiéndole la mano y aún confía en reconducir la situación. De hecho, hasta el voto en contra al objetivo de déficit del Ministerio de Hacienda del jueves pasado en el Congreso, los junteros no habían enseñado aún los dientes del todo. «No tenemos la vocación de ser muleta de nadie, no formamos parte de ningún bloque y a nosotros solo nos mueve defender Cataluña», ha advertido Turull, que ha advertido de que el Gobierno no tiene mayoría y está «absolutamente empantanado en temas judiciales».

De la misma manera que el PP interpela a los junteros para que apoyen una moción de censura, que Alberto Núñez-Feijóo no se atreve a impulsar ante la falta de una mayoría que la respalde. Junts, desde el día en que Puigdemont anunció el divorcio, en Perpiñán, hace un mes, viene avisando a unos y otros, que no pertenece a ninguna de las trincheras, que no está ni con los rojos ni con los azules y que no tendría sentido romper con Sánchez para acabar abrazado a Feijóo. Los nacionalistas, en cambio, han roto pero aún se dejan querer, pues en cada intervención recuerdan los asuntos que aún tiene el Gobierno pendientes de cumplimiento.

El caso es que Junts se encuentra en una situación muy delicada. Los postconvergentes, a pesar de que Sánchez recibe una buena valoración de sus votantes, decidieron dejar de apoyar al Gobierno presionados por el auge de Aliança Catalana. En la dirección postconvergente han llegado a la conclusión de que no pueden afrontar el ciclo electoral que arrancará en un año en las municipales de la mano de los socialistas. Puigdemont sigue siendo la gran baza del partido para remontar en las encuestas, en las que ya han sido atrapados por Aliança Catalana. Los nacionalistas fían su recuperación a que el expresidente de la Generalitat regrese en primavera.