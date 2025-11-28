Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Barcelona. EP

Feijóo pide a los empresarios catalanes su apoyo para que Junts se sume a una moción de censura

El líder del PP intenta seducir al empresariado catalán tras la ruptura de los postconvergentes con el Gobierno

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:59

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha reclamado este viernes el apoyo de los empresarios catalanes para que traten de convencer a Junts para ... que se sume a una moción de censura, que no está aún planteada, para «poner fin» a este gobierno.

