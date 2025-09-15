Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en su declaración ante el juez del Supremo. EFE

El juez del Supremo contesta a Cerdán que es «evidente» que no investiga a otros aforados

Puente rechaza las diligencias reclamadas por la defensa del exdirigente socialista preso, entre ellas la citación de los agentes de la UCO que elaboraron el informe incriminatorio o el comandante que entregó teléfonos a Koldo desde los que se hicieron las grabaciones

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:14

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la batería de diligencias que reclamó la semana pasada la defensa de Santos Cerdán, el exsecretario ... de Organización del PSOE que permanece en prisión preventiva desde finales de junio. Entre ellas, la petición para que la Guardia Civil informase si estaba investigando a otros aforados en esta causa, además del diputado José Luis Ábalos, o la testifical de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que elaboraron el informe incriminatorio sobre Cerdán del pasado 5 de junio.

