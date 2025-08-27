Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El empresario Víctor de Aldama, investigado en el 'caso Koldo', irrumpe en la rueda de prensa de la exmilitante del PSOE Leire Díez, en junio pasado. EFE

El juez que investiga a Leire Díez asume otra denuncia por el audio contra el jefe de la UCO

Una asociación profesional de guardias civiles acusa a la exmilitante del PSOE de presunto cohecho y tráfico de influencias

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:06

El juzgado de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez ha recibido otra denuncia remitida inicialmente a otro órgano por delitos ... de cohecho y tráfico de influencias. En este caso, el escrito fue presentado por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC). El colectivo considera que Díez tenía como «objetivo claro» obtener información comprometedora contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que dirige como policía judicial causas como las dirigidas contra el fiscal general del Estado o el 'caso Cerdán', y que lo hacía presuntamente «actuando en nombre de cargos del PSOE».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  5. 5 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  6. 6 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  7. 7

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  10. 10 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El juez que investiga a Leire Díez asume otra denuncia por el audio contra el jefe de la UCO

El juez que investiga a Leire Díez asume otra denuncia por el audio contra el jefe de la UCO