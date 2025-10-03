Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Insausti ha sido presentado como candidato del PNV a la Alcaldía de Donostia tras la renuncia de Eneko Goia. Lobo Altuna

Jon Insausti, futuro alcalde de San Sebastián:«Estoy listo para hacer historia»

Asumirá el cargo de regidor a finales de este mes después de que Eneko Goia deje el puesto el día 16

A. González Egaña

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:20

Comenta

Jon Insausti ha sido presentado esta mañana oficialmente como el relevo de Eneko Goia en la Alcaldía de Donostia. El actual concejal de Cultural tomará ... posesión a final de mes después de que Goia deje el cargo el día 16. «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia», ha aseverado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  6. 6 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  9. 9 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  10. 10 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jon Insausti, futuro alcalde de San Sebastián:«Estoy listo para hacer historia»

Jon Insausti, futuro alcalde de San Sebastián:«Estoy listo para hacer historia»