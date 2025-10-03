Jon Insausti, futuro alcalde de San Sebastián:«Estoy listo para hacer historia»

Jon Insausti ha sido presentado esta mañana oficialmente como el relevo de Eneko Goia en la Alcaldía de Donostia. El actual concejal de Cultural tomará ... posesión a final de mes después de que Goia deje el cargo el día 16. «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia», ha aseverado.

Insausti ha llegado a la plaza Zuloaga acompañado por el todavía primer edil, Eneko Goia, la diputada general Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la presidenta del GBB y portatvoz del PNV en la Juntas Generales de Gipuzkoa, Euge Arrizabalaga. Allí le esperaban sus compañeros en el grupo municipal jeltzale así como otros miembros del GBB.

En sus primeras palabras, Insausti, de 36 años, ha asegurado asumir «este reto con emoción, ilusión y responsabilidad». Llegó a Alderdi Eder hace ya una década. A pocas calles ha transcurrido su infancia y juventud, ya que es natural de la Parte Vieja, de ahí que el lugar elegido para abrir una nueva etapa en su carrera política haya sido la plaza Zuloaga. «En estas calles me he críado y he pasado mi infancia», ha recordado un emocionado Insausti.

Insausti se afilió al partido con 20 años y trabajó mano a mano con Goia desde la campaña electoral que auparía en 2015 al hasta ahora alcalde. Una colaboración que les ha llevado a construir, según aseguran desde el partido, «una gran amistad» y que ha convertido a Insausti en el 'delfín' de Eneko Goia. De hecho, esta mañana ambos se han fundido en un emotivo abrazo nada más escenificar públicamente el relevo.