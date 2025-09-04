Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaume Giró EFE

Jaume Giró deja Junts y su acta en el Parlament por discrepancias con la dirección del partido

El exconsejero cesa como diputado autonómico por discrepancias con Carles Puigdemont

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:37

El exconsejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giro, formalizará este jueves su renuncia al acta de diputado autonómico y cesará como miembro de la ... ejecutiva de Junts. Giró se aparta de la primera línea por discrepancias con Carles Puigdemont. «No estoy en condiciones de dar al partido lo que espera de mí. Las orientaciones actuales del partido no coinciden con mi manera de entender la política que creo que conviene y necesita el país», ha señalado en un comunicado. Giró es una de las caras visibles del sector más pragmático de Junts. Aboga por un regreso a las políticas de la antigua Convergència: liberal, moderado y pactista y próximo al mundo empresarial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  4. 4

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 15 muertos y una veintena de heridos, dos españoles
  5. 5

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  6. 6

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  7. 7 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  8. 8 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  9. 9 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera
  10. 10 Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jaume Giró deja Junts y su acta en el Parlament por discrepancias con la dirección del partido

Jaume Giró deja Junts y su acta en el Parlament por discrepancias con la dirección del partido