Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, ayer durante la reunión con Salvador Illa EP

Junts decidirá en otoño si mantiene el apoyo al Gobierno

El Gobierno reitera la predisposición de Sánchez a mantener un encuentro con el líder juntero

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:04

Carles Puigdemont ha reunido este miércoles a la dirección de Junts en Waterloo, el día después de su encuentro con el presidente de la Generalitat catalana ... .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  4. 4 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  5. 5 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  6. 6 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  10. 10 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Junts decidirá en otoño si mantiene el apoyo al Gobierno

Junts decidirá en otoño si mantiene el apoyo al Gobierno