Pleno del Parlament. Efe

La izquierda fuerza la suspensión del pleno en el Parlament en solidaridad con la Flotilla

Junts se desmarca de la iniciativa de PSC, ERC, comunes y CUP

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:47

Comenta

El pleno del Parlamento catalán se ha suspendido este jueves, como muestra de apoyo a la Flotilla que se dirigía a Gaza, tras ser ... interceptada por el ejército israelí. La decisión la ha adoptado la junta de portavoces de la Cámara catalana, con el voto a favor del PSC, Esquerra, los comunes y la CUP. Estos cuatro grupos son los que lo han reclamado y los que han forzado la suspensión con su mayoría absoluta. Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. Entre los dirigentes políticos que se han embarcado en la Flotilla, que trataba de llevar ayuda a Gaza, está Pilar Castillejo, la portavoz de la CUP en la Cámara catalana. Hay dirigentes de los comunes, como la exalcaldesa Ada Colau, de ERC y Compromís.

