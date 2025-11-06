Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El líder de IU, Antonio Maíllo, atiende este jueves a los medios en Madrid. IU

IU presiona al Gobierno con una reforma fiscal pese al bloqueo de Junts

Maíllo cree que el órdago de los poscovergentes son «fuegos artificiales» y cree que, de apoyar una moción de censura junto a PP y Vox, «se diluirán en Cataluña»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

El bloqueo que Junts ha impuesto a la legislatura enmendando las principales leyes previstas por el Gobierno ha cogido con el pie cambiado esta ... mañana a Izquierda Unida y todo el bloque de organizaciones que forman parte del grupo parlametnario de Sumar. El partido que lidera Antonio Maíllo ha presentado, a la misma hora que la portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, confirmaba sus amenazas al Ejecutivo, una propuesta de reforma fiscal. Medidas con las que presiona al Gobierno para elevar el techo de gasto hasta los 62.000 millones de euros, gravar las herencias de más de un millón de euros o perseguir el fraude fiscal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

