Junts presenta enmienda a la totalidad a 25 leyes para bloquear la legislatura

Este bloqueo se traduce en una ofensiva parlamentaria. El Gobierno no podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni el el techo de gasto, porque ... los postconvergentes se niegan si quiera a negociar, y además han registrado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que el Gobierno del PSOE y Sumar tiene presentadas en estos momentos en el Congreso. Los postconvergentes no votarán además a favor a otras 21 leyes que están en tramitación de los grupos del Gobierno.

El Ejecutivo ha perdido su «capacidad legislativa», ha afirmado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una rueda de prensa desde el Parlamento español. Hace ya más de 10 días que Junts anunció su ruptura con los socialistas y lamenta que el presidente del Gobierno no haya explicado aún cómo piensa seguir gobernando en minoría. «Cuando se está en minoría, hay que ir al Congreso a explicarse», ha avisado la dirigente nacionalista.

Junts, en cualquier caso, sigue sin pedir elecciones y descarta una moción junto al PP y Vox. Los nacionalistas insisten en que el Gobierno tiene que cumplir los acuerdos. «No habrá estabilidad si no se respeta a Cataluña», ha advertido Nogueras.