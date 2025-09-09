Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares. EP

El Gobierno solo limita por ahora la prohibición de entrar en España a Netanyahu y dos ministros

El ministro de Exteriores descarta la ruptura total de relaciones con el país hebreo frente a Sumar y otros socios de la izquierda

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:34

La prohibición de entrada en suelo español anunciada este lunes por Pedro Sánchez para aquellas personas que participen directamente en el «genocidio», la violación de ... derechos humanos o los crímenes de guerra contra el pueblo palestino queda por ahora reducida a tres personas: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - al que, según el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya le era aplicable la medida como consecuencia de sanciones internacionales previas- y dos de sus ministros, el de Seguridad Nacional, Ben Gvir, el titular de Hacienda, Bezalel Smotrich, ambos pertenecientes a formaciones de ultraderecha.

