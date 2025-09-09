El Gobierno solo limita por ahora la prohibición de entrar en España a Netanyahu y dos ministros El ministro de Exteriores descarta la ruptura total de relaciones con el país hebreo frente a Sumar y otros socios de la izquierda

La prohibición de entrada en suelo español anunciada este lunes por Pedro Sánchez para aquellas personas que participen directamente en el «genocidio», la violación de ... derechos humanos o los crímenes de guerra contra el pueblo palestino queda por ahora reducida a tres personas: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - al que, según el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya le era aplicable la medida como consecuencia de sanciones internacionales previas- y dos de sus ministros, el de Seguridad Nacional, Ben Gvir, el titular de Hacienda, Bezalel Smotrich, ambos pertenecientes a formaciones de ultraderecha.

Albares matizó hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la lista de personas consideradas 'non gratas' puede ir evolucionando en función de los acontecimientos y defendió la batería de medidas con la que, dijo, se demuestra que España« es el país del mundo que de lejos más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes, por la paz y por los derechos humanos». Pero, en todo caso, dejó claro que su intención es no dinamitar todos los puentes y tratar de mantener vivo un mínimo canal de interlocución con Israel. De hecho, descartó por completo la ruptura total de relaciones que demandan Sumar o fuerzas de la izquierda como Podemos.

