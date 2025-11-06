Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont. AFP

El Gobierno se resiste a darse por enterado del bloqueo de la legislatura decretado por Junts

Los socialistas alegan que seguirán ofreciendo diálogo a la formación independentista pese a su advertencia, explicitada hoy por Nogueras, en que la ruptura es definitiva

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

Ni siquiera el anuncio de Junts de que ya está registrando enmiendas a la totalidad contra «todas y cada una» de las las leyes en ... tramitación impulsadas por el Gobierno han hecho que los socialistas cambien el discurso y asuman que la legislatura ya no es viable. En sendos comunicados, tanto la Moncloa como Ferraz insisten en que mantendrán la «mano tendida» hacia la formación independentista y seguirán «apostando por el diálogo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  3. 3 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  4. 4

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  5. 5 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  6. 6

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  7. 7 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  8. 8 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  9. 9 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  10. 10 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno se resiste a darse por enterado del bloqueo de la legislatura decretado por Junts

El Gobierno se resiste a darse por enterado del bloqueo de la legislatura decretado por Junts