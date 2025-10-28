Gallardo será el candidato del PSOE en Extremadura: «Salimos a ganar»

Miguel Ángel Gallardo será el candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. El líder de los socialistas extremeños encabezará ... la lista del partido sin la celebración previas de las primarias. Es una excepcionalidad que la formación recoge en sus normas y que se aplicará en esta ocasión por la falta de tiempo ante el adelanto electoral decidido por la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Un adelanto que no ha causado sorpresa entre las filas socialistas y que su líder asume con responsabilidad y compromiso. «Este adelanto se decidió en la convención del PP el 29 de septiembre y por eso Guardiola convocó a los grupos y planteó presupuestos o elecciones. Los presupuestos no eran el objetivo, solo la excusa para una convocatoria al servicio de Feijóo».

Para Gallardo el adelanto electoral no se debe a la falta de presupuesto, «sino a la falta de liderazgo de Guardiola», por la respuesta diferente que ha dado frente a los anteriores presidentes de la Junta ante la misma problemática. «Ibarra en 1995, Monago en 2011 y Vara en 2015 se encontraron en la misma situación, pero a ninguno se le ocurrió poner un chantaje encima de la mesa, los tres buscaron un acuerdo presupuestario porque era lo mejor para su tierra y lo consiguieron por su firme compromiso con Extremadura».

Por eso, para el líder de los socialistas extremeños, la decisión de la actual presidenta de la Junta de adelantar las elecciones en lugar de continuar negociando los presupuestos, significa que «Guardiola ha decidido huir antes que gobernar y Extremadura es víctima de su cálculo político». Una decisión que, según Gallardo, no se ha tomado en Extremadura.

«Una presidenta se puede equivocar, pero no traiciona a su gente; esto se hace cuando la decisión se toma en Madrid y no aquí, por orden de Génova y tras el visto bueno de Feijóo. Guardiola fue ayer a Madrid a recoger su autorización».

Sin embargo, con el adelanto electoral «el PP se ha dado un tiro en el pie», opina el líder socialista. «Extremadura no es ya la tierra de los santos inocentes, sino una tierra que piensa por sí misma, que tiene orgullo y ambición», y cree por eso Gallardo que los extremeños castigarán a Guardiola el próximo 21 de diciembre.

Una legislatura de 4 años

«El PP ha querido pillar al PSOE con el pie cambiado, pero no conoce a este partido, que ni se esconde ni se resigna», ha declarado el secretario general. «No tememos a las urnas y salimos a ganar», ha dicho también y, en su caso, como candidato a la Junta, afronta la cita con ilusión. «Tengo fuerzas y ambición por que esta tierra cambie».

Gallardo considera que los ciudadanos respaldarán con sus votos «al partido cuyo sello está en cada logro alcanzado en esta región», a una formación que busca «servir y no someter», que apuesta por «el diálogo frente al chantaje», que sabe «gobernar, escuchar y cumplir, y que coloca a su gente por delante de cualquier decisión de partido».

El líder de los socialistas aspira a que la táctica del adelanto electoral, unida a «la gestión nefasta» del PP en los dos años y cuatro meses al frente de la Junta, supongan a partir del 21 un cambio de signo político en el Gobierno autonómico y abra una nueva legislatura en Extremadura. «Una legislatura de 4 años», ha dicho Gallardo. «No hay ninguna duda al respecto, la ley es clara, vamos a una legislatura de 4 años aunque Guardiola no ha pensado que ello supondrá llamar de forma repetida a los ciudadanos a las urnas, al no coincidir ya las autonómicas con las municipales».