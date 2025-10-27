Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Guardiola y Alberto Núñez Feijóo, en una visita a Extremadura. R. H.
Adelanto Electoral en Extremadura

Feijóo: «Guardiola demuestra responsabilidad y valentía»

El presidente del PP muestra su apoyo a la presidenta extremeña tras adelantar las elecciones autonómicas al 21 de diciembre

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:51

Comenta

La presidenta extremeña, María Guardiola, adelanta las elecciones por primera vez en Extremadura al próximo 21 de diciembre al no encontrar el apoyo de Vox ... ni del PSOE para aprobar el proyecto de Presupuestos que había presentado. Esta tarde, la presidenta popular ha dado el paso que se barruntaba desde hace semanas. Es, también, la primera dirigente autonómica del PP en inaugurar el calendario electoral.

