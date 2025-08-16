Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Educación, Pilar Alegría, a su llegada al tanatorio del expresidente de Aragón Javier Lambán EFE

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

Numerosas personalidades despiden al expresidente de Aragón en Ejea de los Caballeros

C.P.S.

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:03

Decenas de vecinos y personas pertenecientes al ámbito de la política han acudido esta mañana a rendir tributo a Javier Lambán -quien falleció ayer como ... consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando desde 2021- en su despedida, que ha tenido lugar en Ejea de los Caballeros -su pueblo natal-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  4. 4 La Seguridad Social endurece los requisitos para acceder a la pensión
  5. 5 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  6. 6 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  7. 7 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  8. 8

    Trump cree que Zelenski y Europa deberán involucrarse para buscar la paz tras la frustrada reunión con Putin
  9. 9 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  10. 10 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos