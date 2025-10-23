Fuentes, la gerente nombrada por Cerdán y que hablaba con Koldo

Ana María Fuentes llegó en octubre de 2021 a la gerencia de Ferraz de la mano del entonces recién nombrado secretario de Organización Santos Cerdán, ... quien en julio de ese año sucedió a José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE. Supuestos aires nuevos al frente de la caja del partido, tras la salida de Mariano Moreno Pavón.

A pesar de la caída en desgracia de Cerdán, Fuentes sigue teniendo un peso específico en el partido, como prueba el hecho de que Pedro Sánchez el pasado junio, tras el informe de la Guardia Civil que incriminaba a Santos en las mordidas de obra pública, situó a la gerente dentro del equipo de transición para ocuparse de la Secretaría de Organización.

La malagueña Fuentes, que hoy comparece en la comisión del caso Koldo, a diferencia de Moreno no ha sido llamada como testigo al Supremo porque los pagos opacos («sin respaldo documental») desde Ferraz a José Luis Ábalos y Koldo García no se produjeron bajo su mandato. Sin embargo, su nombre sí que aparece en el informe de la UCO del pasado junio sobre las mordidas de la trama que salpica al PSOE y que costó la cabeza (y la cárcel) a Santos Cerdán.

En ese atestado se incluyen varios mensajes del 15 de marzo de 2022 entre García y quien fuera director general de Carreteras en la etapa de José Luis Ábalos al frente de Transportes, Javier Herrero, que participó, según los audios, en las reuniones en las que supuestamente se amañaron adjudicaciones del ministerio.

En uno de esos mensajes, Koldo García, una semana después de reunirse con Santos Cerdán para tratar sobre obras, según explica la UCO, se mensajea con Javier Herrero. «Perdona que te moleste, me pide tu teléfono el gerente del partido [en referencia a Fuentes]. Te puedo llamar 15 segundos?», le pregunta la mano derecha de Ábalos a Herrero. «Si no se lo doy yo, lo consigue seguro», responde el director de Carreteras en tono de broma.

«Aportación económica»

«Creo que te van a pedir el impuesto», le avisa García. Por entonces –recuerda la UCO– la gerencia del PSOE estaba en manos de Ana María Fuentes, colocada en ese puesto precisamente «a iniciativa de Santos unos meses antes», tal y como remarca expresamente la Guardia Civil. Poco después, Koldo, según los wasaps recuperados por la UCO, se vuelve a poner en contacto con el exdirector de carreteras para confirmar que la llamada se había producido.

Herrero se lo confirma y le dice que el PSOE le había enviado un «formulario», pero que «no le había especificado cuantía». Para los agentes de la Guardia Civil no hay duda: «Desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica» a las arcas del partido.