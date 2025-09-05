Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general durante la lectura de su discurso en la apertura del año judicial, presidida por el Rey. EFE

El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»

Álvaro García Ortiz comienza su discurso en el acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey, convencido «en la independencia del Poder Judicial» ante su próximo enjuiciamiento

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:24

La presencia del fiscal general del Estado ha marcado la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo, que se ha celebrado hoy en ... un solemne acto presidido por el Rey. Consciente de la tensión institucional que ha generado su asistencia desde hace un par de días, con destacadas ausencias políticas, comunicados de asociaciones de jueces y fiscales en protesta por su situación procesal o cartas de presión del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro García Ortiz no se ha puesto de perfil y ha comenzado su discurso reflexionando sobre su procesamiento por un delito de revelación de secretos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  9. 9 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  10. 10 Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»

El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»