Feijóo en el acto de este viernes en Arganda R.C.

Feijóo:« Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos en el Supremo»

Ayuso denuncia que «no cabe más corrupción que García Ortiz hable ante quienes le van a juzgar»

Melchor Sáiz-Pardo
Ander Azpiroz

Melchor Sáiz-Pardo y Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:47

«Es un inmenso error que el fiscal general del Estado procesado se atreva a dar discursos delante del Tribunal Supremo, a decir que hay ... que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes, y esto hacerlo delante del tribunal que le está investigando y a lo mejor que le va a condenar». «Me alegro de no estar presente allí». Exactamente a la misma hora que el Rey presidía la solemne apertura del año judicial, Alberto Núñez Feijóo, el gran ausente este viernes en el acto del Supremo, contraprogramó, de la mano de Isabel Díaz Ayuso, en un mitin de arranque del curso político en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

