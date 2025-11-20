Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El diputado de Vox José María Figaredo. EP

Figaredo califica de «hito de la vergüenza» la condena al fiscal general y exige elecciones inmediatas

El dirigente de Vox acusa al Gobierno de «asaltar» las instituciones y reclama al PP una oposición «frontal y total»

C. P. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:50

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha denunciado este jueves que la condena al fiscal general del ... Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos representa «otro hito más de la vergüenza» que, a su juicio, define al actual Gobierno. En una declaración desde el Congreso, el diputado ha reclamado la convocatoria de elecciones «por dignidad y coherencia».

