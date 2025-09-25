Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI, durante su intervención en la ONU. EP

La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU

Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta, de Vox, y Alvise creen que Felipe VI defendió la política internacional de Sánchez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:15

Dirigentes de la extrema derecha criticaron este jueves abiertamente el discurso del Rey en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. El eurodiputado de ... Vox Hermann Tertsch calificó el mensaje como «panfleto socialista globalista» que «le ha colocado el felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  4. 4 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  8. 8 Confusión con las entradas infantiles en la San Diego Comic-Con Málaga
  9. 9

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  10. 10

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU

La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU