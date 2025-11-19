Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y la expresidenta navarra Uxue Barkos. EFE

Esteban «desconoce» al cargo clave en los negocios de Cerdán que el PNV habría pedido mantener

El líder nacionalista insiste en negar cualquier «vinculación» de su partido con la supuesta trama corrupta

Xabier Garmendia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:46

Comenta

El PNV ha emprendido una intensa campaña comunicativa para intentar cortar de raíz cualquier vinculación con la supuesta trama corrupta liderada por Santos Cerdán. ... El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha insistido este miércoles en que su partido no tiene «nada que ver» con el caso de mordidas por amaños en obras públicas y ha desmentido que pidiera nombramientos en el Gobierno tras su apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura. Es más, el líder jeltzale dice «desconocer» al cargo que autorizó uno de los principales negocios de la red, pese a que la UCO apunta a que el PNV solicitó expresamente mantenerlo en el puesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  7. 7

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  8. 8 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Esteban «desconoce» al cargo clave en los negocios de Cerdán que el PNV habría pedido mantener

Esteban «desconoce» al cargo clave en los negocios de Cerdán que el PNV habría pedido mantener