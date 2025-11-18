Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán

Javier Cachón fue meses después el responsable de dar luz verde al proyecto Mina Muga, en el que Koldo y el ex 'número tres' del PSOE tenían gran interés

Xabier Garmendia y Koldo Domínguez

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:41

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que el PNV solicitó a Santos Cerdán varios «nombramientos» en el ... Gobierno tras su determinante apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. Entre ellos, la formación jeltzale habría pedido mantener en su cargo en el Ministerio de Medio Ambiente a Javier Cachón, quien meses después dio luz verde al proyecto Mina Muga en Navarra, uno de los principales negocios de la presunta trama corrupta.

