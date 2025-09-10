Esteban acudirá a la Diada y eleva el perfil de la representación del PNV

En los últimos años, se había convertido en costumbre que el PNV enviara delegaciones de bajo perfil político a la Diada, integradas por cargos ... institucionales y no orgánicos del partido. Hasta 2023, Sabin Etxea delegaba esa responsabilidad en los senadores Estefanía Beltrán de Heredia y Luke Uribe-Etxebarria, acompañados de una representación de jóvenes de EGI, y el año pasado asistió Aitor Esteban, pero aún como portavoz en el Congreso. Este año, Esteban, que se encuentra estos días en Madrid para, entre otras cosas, reunirse con los grupos parlamentarios de Congreso y Senado y ser entrevistado en RTVE, repetirá en la Diada, pero ya como presidente del PNV y acompañado por el dirigente y portavoz parlamentario Joseba Díez Antxustegi.

La delegación nacionalista en la Diada será, por lo tanto, la de más alto nivel desde 2019, el último año que el PNV envió a su presidente y a otro miembro de la ejecutiva a los actos. Entonces, dos años después del referéndum ilegal del 1-O y en un clima ya de clara división en el independentismo catalán, Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea acudieron por última vez a los festejos, en vísperas de la sentencia del 'procés'. Tras el fallo, la cúpula del PNV ya no volvió a la tradicional ofrenda floral a Rafael Casanova, consciente de que el declive del soberanismo en Cataluña, sus broncas internas y el rechazo claro de la sociedad vasca a la vía unilateral secesionista aconsejaban pasar de aliados tradicionales e incondicionales a invitados de circunstancias.

Por si fuera poco, había otro factor de incomodidad añadida para el PNV, la descomposición del espacio tradicional de 'Convergència', su partido hermano, fracturado entre el extinto PDeCAT y los fieles a Carles Puigdemont. Ya el año pasado, Esteban participó en la ofrenda a Casanova de la mano de la cúpula de Junts, la hoy condenada e inhabilitada por prevaricación Laura Borràs y el secretario general del partido, Jordi Turull. En 2023, igualmente, Uribe Etxeberria estrechó la mano de Turull, una antesala de la recomposición de relaciones entre las cúpulas de PNV y Junts que se consagraría en la famosa foto de Ortuzar con Puigdemont en las escalinatas de Waterloo, según informa 'El Correo'. Hasta 2022, fue con el PDeCAT con quien los jeltzales celebraban el Día de Cataluña. Mañana, Esteban y Antxustegi se integrarán «en la delegación de Junts», según ha anunciado el PNV, para «mostrar un año más su respeto y apoyo al pueblo de Cataluña».

Ambos participarán en la ofrenda a Casanova, «muerto el 11 de septiembre de 1714 en la defensa de Barcelona y de las libertades» de Cataluña, recuerda el PNV. Díez Antxustegi estará también ya esta tarde en el acto de inauguración de la Diada en el Parlament. El gesto del partido hacia los soberanistas catalanes llega a las puertas de una negociación presupuestaria en Madrid que se antoja infructuosa, en medio de las especulaciones sobre un posible adelanto electoral y en un clima revuelto en Euskadi, con los nacionalistas compitiendo a cara de perro con Bildu y lanzados al ataque para desmontar su relato.