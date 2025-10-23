Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. EFE

La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN

Podemos advierte de que la adquisicíón del material bélico se pagará con fondos destinados a sevicios sociales

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:47

Comenta

La decisión de Pedro Sánchez de sumarse a la iniciativa de la OTAN para comprar armamento a Estados Unidos y entregárselo a Ucrania ha ensanchado ... aún más la grieta que existe entre el PSOE y sus socios parlamentarios en todo lo que respecta a la Alianza Atlántica y buena parte de la posición de España frente a la invasión rusa del país vecino.

