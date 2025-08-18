Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. EP

Clavijo propone a Sánchez un 'decreto ley canario' que incluya «todos los asuntos pendientes» de la Agenda Canaria

Entre los temas que deberían contemplar esa norma son la garantía de la deducción del 60% del IRPF para los ciudadanos de La Palma y su reconstrucción

EP

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:01

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un 'decreto ley canario' que incluya «todos los asuntos pendientes» de ... la Agenda Canaria, iniciativa ante la cual el dirigente estatal no se quiso comprometer aunque dijo que le parecía «interesante» y que lo iba a «estudiar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6 Logran estabilizar el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  7. 7

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  8. 8 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  9. 9 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  10. 10 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Clavijo propone a Sánchez un 'decreto ley canario' que incluya «todos los asuntos pendientes» de la Agenda Canaria

Clavijo propone a Sánchez un &#039;decreto ley canario&#039; que incluya «todos los asuntos pendientes» de la Agenda Canaria