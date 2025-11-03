Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Claudia Montes, durante su comparecencia en el Senado. EP

Claudia Montes reconoce que Ábalos le dio dinero y asegura que Koldo la acosaba

La Miss Asturias +30 sostiene que el exministro nunca tuvo «una relación íntima» con el

P. Pérez

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

«Debía dos meses de alquiler. Ábalos me vio llorando un día, me apartó y me preguntó por qué lloraba. Que un ministro te ... pregunte eso... me vine abajo, acabé llorando más y le conté que debía dos meses de alquiler y que iban a acabar desahuciándome. Me dijo que no me preocupara, que dentro de lo que pudiera me iba a ayudar. Subí la foto a Instagram, le etiqueté... empezamos a hablar por WhastApp. En un momento dado me pidió mi número de cuenta, se lo di y mi sorpresa fue que en vez de ingresármelo él, me lo ingresó Koldo García».

