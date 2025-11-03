Claudia Montes reconoce que Ábalos le dio dinero y asegura que Koldo la acosaba

«Debía dos meses de alquiler. Ábalos me vio llorando un día, me apartó y me preguntó por qué lloraba. Que un ministro te ... pregunte eso... me vine abajo, acabé llorando más y le conté que debía dos meses de alquiler y que iban a acabar desahuciándome. Me dijo que no me preocupara, que dentro de lo que pudiera me iba a ayudar. Subí la foto a Instagram, le etiqueté... empezamos a hablar por WhastApp. En un momento dado me pidió mi número de cuenta, se lo di y mi sorpresa fue que en vez de ingresármelo él, me lo ingresó Koldo García».

La comparecencia de Claudia Montes, Miss Asturias +30 2017 en el Senado empezó fuerte. La asturiana reconoció que el exministro, a través de Koldo García, le ofreció 1.300 euros para afrontar el pago del alquiler poco después de conocerla y sin haber iniciado una relación sentimental. Esto ocurrió en 2019 y tras esta ayuda, la gijonesa y el exministro comenzaron a hablar con frecuencia a través del móvil. Pero su relación no fue más allá. «Me gustaba cómo me trataba por teléfono, pero cuando lo vi personalmente no me atrajo. No llegamos a tener una relación íntima», detalló.

«Me gustaba como Ábalos me trataba por teléfono, pero en persona no me atrajo»

Montes afirmó que desconoce si Koldo y Ábalos tuvieron algo que ver en su contratación en Logirail y aseguró que iba a trabajar todo el tiempo que duró su contrato, desde finales de 2019 hasta febrero de 2022. La gijonesa contó que fue ella quien dejó el trabajo a causa del «acoso» que sufrió por parte de Koldo García. «Koldo al principio me trataba de usted, me trataba muy bien, empezamos a coger una confianza, él más que yo. Luego nos tratábamos sin el usted y me empezó a acosar», contó. «Me llama para preguntarme si había recibido la transferencia. Como tiene mi teléfono, me empieza a llamar porque me dice que es mi jefe porque es el gerente de Renfe. Poco a poco empieza a intimidarme porque estaba por encima de mí y en cualquier momento podía decidir echarme, aunque estuviera cumpliendo mis funciones», relató.

«Un día me fui a las vías del tren y me quise tirar»

Montes aseguró que desde su puesto «veía cosas raras». «Nos llegó a faltar ciento y pico mil euros. Cuando no podía más por lo que me estaba haciendo Koldo —llegó a hacerme hasta 21 videollamadas porque quería verme en ropa interior, cómo iba vestida al trabajo todos los días...—, Óscar Mamarredo también me hablaba mal... Un día me fui a las vías del tren y me quise tirar». La gijonesa dijo que tardó en contarle a Ábalos lo sucedido con Koldo porque «ya tenía muchos problemas».

Ex empleada pública

La comisión del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' continúa su actividad este lunes con la citación de Claudia Montes, conocida como la Miss Asturias +30 2017 vinculada al exministro José Luis Ábalos, en la primera sesión tras la comparecencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Montes, que tuvo que ser citada por edicto el pasado 9 de octubre después de varios intentos de notificación infructuosos, prestará declaración en el foro a partir de las 11 horas de la mañana, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

Intervino en calidad de exempleada de la empresa pública Logirail a propuesta del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Un puesto que supuestamente consiguió gracias a la intermediación de Ábalos, que en ese momento estaba todavía al frente de Transportes.

Durante su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el marco de las investigaciones sobre el 'caso Koldo', Montes afirmó que pidió ayuda a Ábalos para conseguir un trabajo en el que, según dijo, estuvo contratada entre 2019 y 2022.