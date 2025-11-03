Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Koldo García, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos R.C

El Supremo sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas

El magistrado Puente, en esta primera pieza, les acusa en este procedimiento de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:33

Punto y seguido. El magistrado Leopoldo Puente, instructor en el Supremo del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán', ha decidido cerrar la primera pieza de esta ya ... macro instrucción y ha dictado este lunes auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor del anterior Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama.

