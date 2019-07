Casado a Sánchez: «Con los radicales puede ser investido, pero no podrá gobernar» El líder del PP, Pablo Casado, durante su intervención en el debate de investdura. / EFE El líder del PP ratifica su voto en contra del candidato socialista y le reprocha sus alianzas con Podemos y el independentismo ANDER AZPIROZ Madrid Lunes, 22 julio 2019, 17:11

«Dos horas para no decir nada y para no ver al gran elefante morado con lazos amarillos que está ahí en la habitación, como si no existiera». Este es el resumen que ha realizado Pablo Casado de las dos horas de discurso de Pedro Sánchez en el debate de investidura. Casado, en tono contundente pero tranquilo, ha comenzado por recordar que, si el candidato socialista logra los apoyos necesarios para ser elegido presidente, será gracias a Unidas Podemos y los independentistas, o lo que es lo mismo, la antítesis de la moderación que, ha defendido, representa el Partido Popular.

Cataluña ha sido una de las armas, quizá la principal, que ha usado el líder del PP. Ha puesto sobre la mesa la supuesta intención del PSOE de indultar a las políticos presos por el 'procés', asegurado que Pablo Iglesias fue a la prisión de Lledoners a negociar los Presupuestos con Oriol Junqueras y, a modo de colofón, señalado que hasta Arnaldo Otegi desea que sea presidente. Y ha lanzado una advertencia al secretario general del PSOE: «Con los radicales puede ser investido, pero no podrá gobernar».

Por si quedaba alguna duda, ha dejado claro que no habrá una abstención de su grupo parlamentario en las votaciones de este martes y el jueves, pese a que Sánchez le ha recordado que es la fórmula de que el Gobierno no dependa del independentismo o de disipar la posibilidad de una repetición electoral. «Viene usted a decir aquí que le hagamos presidente por nuestro bien, o por la armonía de la humanidad», ha ironizado Casado.

En su intervención, ha lanzado una batería de preguntas al presidente en funciones. «¿Qué ha venido a hacer aquí?»,: ¿Quién es usted realmente, señor Sánchez?», «¿Hasta cuándo va a jugar a este juego de trileros ocultando la bolita amarilla, ocultando hasta la bolita morada de Podemos?».

Líder de la oposición

El presidente del PP ha exhibido su condición de líder de la oposición, el mismo que Albert Rivera reclama para sí, pese a sacar menos votos y escaños que los populares en las pasadas generales. Los 66 diputados de la formación conservadora votarán no a la investidura, pero tiende la mano a pactos de Estado. Casado ha recordado que ya los ha ofrecido para impedir que en el Gobierno de Navarra Bildu tenga capacidad de decisión y se evite la anexión de la comunidad foral al País Vasco o para reformar la ley electoral o la ley de educación. De ninguno de ellos ha obtenido respuesta, ha lamentado.

Su tono más duro, el que mostró hasta la debacle electoral del 28-A, lo ha sacado Casado en el cruce de golpes con Sánchez. «Usted no es de fiar», ha zanjado para dejar claro que su formación no se moverá de la abstención, sean cuales sean las consecuencias.