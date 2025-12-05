Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuso este viernes durante un acto en conmemoración del 47º aniversario de la Constitución. Efe

Ayuso avisa de que cualquier mala práctica en el hospital de Torrejón «será erradicada con contundencia»

La presidenta regional da carpetazo a la crisis y pide la «máxima confianza» para los profesionales del centro sanitario

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:35

Comenta

Isabel Díaz Ayuso dio este viernes carpetazo a la crisis desatada por la publicación de los audios en el que el CEO del grupo sanitario ... Ribera, compañía encargada de la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz, instaba a rechazar pacientes y alargar las listas de espera para reducir gastos y ampliar los beneficios. «Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia», afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pidió la «máxima confianza» para los profesionales sanitarios que trabajan en el citado centro. «Ni ellos ni ningún paciente -advirtió- serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  9. 9 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque
  10. 10 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ayuso avisa de que cualquier mala práctica en el hospital de Torrejón «será erradicada con contundencia»

Ayuso avisa de que cualquier mala práctica en el hospital de Torrejón «será erradicada con contundencia»