Los audios de Jéssica a Koldo: «No tengo ni puta idea de lo que se hace allí»

«Yo no tengo ni puta idea de lo que pasa allí». Así de contundente se mostraba Jéssica, la expareja de José Luis Ábalos, con ... Koldo García a la hora de hablar de su trabajo en Ineco. Este diario ha tenido acceso a varios audios en los que la que fuese pareja del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE se queja de la situación que estaba atravesando en ese momento.

La expareja de Ábalos hace referencia a la incertidumbre que en esos momentos experimentaba por no tener vivienda propia. «Bastante incertidumbre es tener un sitio donde no poder plantar el culo», le llegó a decir a Koldo García.

Además, también manifestó su malestar cuando la trama dejó de pagar la casa donde vivió 3 años gratis: «Es una situación súper desagradable», le dijo al que fuese mano derecho del exsecretario de Organización del PSOE. «No quiero y no creo que me merezca que nadie me llame para decirme que deje la casa. Es lo único que pido», llega a manifestar.