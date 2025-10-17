Asturias sale a la callepara exigir la supresióndel peaje de Huerna
Más de cinco mil personas se suman a la protestatras anunciar el ministro Óscar Puente que «el Gobierno no puede adoptar» esa decisión
E. Paneque/R. Muñiz
Viernes, 17 de octubre 2025, 22:59
Más de cinco mil personas respondieron a la llamada para clamar contra el peaje del Huerna. Fue la respuesta a la convocatoria liderada por el ... Gobierno asturiano y validada a través de la Alianza por las Infraestructuras, para reivindicar la supresión del peaje, como publica El Comercio.
De los agravios para con la región que día a día denuncian organizaciones empresariales, sindicales y sociales -también políticas-, este problema es el que ha sacado la gente masivamente a la calle, un cuarto de siglo después de una prórroga que ahora la Comisión Europea dice que se hizo de forma ilegal.
El éxito de la convocatoria vino dado, primero desde lo jurídico, pero principalmente por una semana de declaraciones del ministro Óscar Puente, que aseguró que «el Gobierno no puede adoptar» el rescate del peaje: «El ministro que decidió la prórroga fue Álvarez-Cascos y eso no debió pesar mucho cuando los asturianos le hicieron presidente», afirmó Óscar Puente.
