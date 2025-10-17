Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La protesta recorrió las principales calles de Oviedo. Álex Piña

Asturias sale a la callepara exigir la supresióndel peaje de Huerna

Más de cinco mil personas se suman a la protestatras anunciar el ministro Óscar Puente que «el Gobierno no puede adoptar» esa decisión

E. Paneque/R. Muñiz

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:59

Más de cinco mil personas respondieron a la llamada para clamar contra el peaje del Huerna. Fue la respuesta a la convocatoria liderada por el ... Gobierno asturiano y validada a través de la Alianza por las Infraestructuras, para reivindicar la supresión del peaje, como publica El Comercio.

