Arrancan las huelgas de 'handling' en los aeropuertos españoles en pleno puente de agosto

La de los trabajadores de Azul Handling, compañía de asistencia en tierra de Ryanair, y se extenderá hasta finales de año

EP

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:53

Este viernes da comienzo una de las dos huelgas para personal de 'handling' en aeropuertos españoles convocadas por UGT, que coinciden con una de las ... grandes 'operación salida' del año en este puente de agosto, cuando hay programados más de 28.000 vuelos en los aeropuertos de Aena. La primera jornada de las huelgas del 'handling' está transcurriendo con normalidad en los aeropuertos de Baleares, según fuentes de Aena .

