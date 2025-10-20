Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de haber pagado con dinero negro 20.000 euros de un garaje
El conseguidor aporta al tribunal un documento redactado por su secretaria para tratar de probar que se varió el contrato de compraventa tras el supuesto abono en B
Lunes, 20 de octubre 2025, 21:41
El conseguidor Víctor de Aldama acusa ante el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos de haber usado 20.000 euros de dinero negro para pagar ... un garaje el 23 de marzo de 2020 en Valencia, en plena pandemia, supuestamente procedente de las comisiones que el exministro ya habría cobrado de los contratos de las mascarillas con la compañía propiedad del propio De Aldama.
El empresario ha aportado este lunes al juez del ‘caso Koldo’ en el alto tribunal, Leopoldo Puente, un documento, presuntamente confeccionado por su secretaria, en el que se varió el precio de compraventa de ese local en la capital del Turia, después de que –siempre según la versión De Aldama- el entonces secretario de Organización del PSOE abonara al vendedor parte del dinero de la transacción en B.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
