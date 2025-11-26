Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Aviso para navegantes. José Luis Ábalos amaga con tirar de la manta solo horas antes de la vistilla en el Supremo de este jueves en ... la que el juez del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, decidirá si le envía a prisión preventiva. El exministro, a través de un inesperado mensaje en X, entró de lleno en una polémica en la que nadie le había interpelado y aseguró que es cierto que Pedro Sánchez, de la mano de Santos Cerdán, se reunió con Arnaldo Otegi para conseguir el apoyo de la coalición 'abertzale' a su investidura en junio de 2018.

«Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió», escribió este miércoles poco después de las 11 horas el exdirigente socialista en la popular red social, provocando un inesperado terremoto a solo 24 horas de volver al alto tribunal en la que pudiera ser su última salida a la calle en bastante tiempo.

El todavía diputado, que fue precisamente el encargado de defender en el Congreso la candidatura de Sánchez en esa moción que acabó con el Gobierno del PP, desmiente así al propio presidente del Ejecutivo y al líder de Bildu, pues ambos han negado de manera categórica en los últimos días que ese encuentro tuviese lugar, tal y como ha informado 'El Español'.

Ábalos se suma a la versión de Koldo, que también ha confirmado la veracidad de esas informaciones sobre que el encuentro secreto en el que se sustentó la llegada al poder de Sánchez. Una supuesta reunión de la que hasta ahora jamás antes se había oído hablar y que habría sido muñida por Antxon Alonso, el dueño de Servinabar, la empresa clave en la trama corrupta de adjudicaciones amañadas, de la que era propietario un 45% en secreto Cerdán.

Riesgo real

La posibilidad de que Ábalos entre en la cárcel en las próximas horas es un riesgo real, después de que la pasada semana fuera la propia Anticorrupción la que pidiera la convocatoria de la 'vistilla' del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para un hipotético endurecimiento de las medidas preventivas. Y es que la Fiscalía cree que el riesgo de fuga ha aumentado de manera considerable después de que haya solicitado una pena de 24 años de cárcel para el exministro para la primera de las piezas de la trama corrupta por la que será juzgado: la adjudicación de contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama.

En Anticorrupción esperan que las duras peticiones de cárcel y la posibilidad de entrar ya de forma preventiva en la cárcel 'ablanden' las reticencias de José Luis Ábalos a llegar a un acuerdo con Fiscalía para confesar, similar al que alcanzó De Aldama hace un año para salir de Soto del Real. El pasado verano, elexministro anduvo cerca de tirar de la manta de la mano de Anticorrupción y del que entonces era su abogado, José Aníbal Álvarez, pero una reunión in extremis con Koldo le hizo cambiar de opinión a última hora.

La posibilidad de que Ábalos -mano derecha de Pedro Sánchez durante años en su candidatura, en el partido y en el Gobierno- se avenga a un pacto como 'arrepentido' en busca de una rebaja sustancial en las peticiones de cárcel, no inquieta en el Ejecutivo, según la versión oficial. Este mismo miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, al poco de conocerse el mensaje en X de Ábalos, aseguró en los pasillos del Congreso que el Ejecutivo no está «nada» preocupado por lo que pueda contar el exnúmero tres de su partido. «No tenemos nada que esconder de ningún tema, de ninguna materia. y por tanto cualquier cosa que el señor Ábalos pueda trasladar, si lo hace dentro de la verdad y es fiel a los hechos que han ocurrido, no habrá ningún problema. Otra cosa -adujo- es que hay personas que llegando a los juzgados se instalan en las mentiras».

Montero esgrimió que Sánchez «ha sido muy claro» al afirmar que el encuentro con Otegi no tuvo nunca lugar y defendió que entre la versión del presidente del Gobierno y la que puedan ofrecer personas que están procesadas no tiene duda de a quién escuchar. Pero también evitó cualquier cargar abiertamente contra el exministro. «Me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto», dijo.

Fuentes del Gobierno admiten, sin embargo, que el que fuera todopoderoso número tres del PSOE «tiene que estar preocupado ante lo que ocurra mañana» en la vistilla ante el Supremo y que «la gente se transforma en los procesos judiciales, si se ven atrapados». «Cuando uno está dolido...», admiten. En el PSOE alegan que la pena de prisión que pide Anticorrupción, 24 años de cárcel, es muy elevada si se tiene en cuenta que al extesorero del PP Luis Bárcenas, con 50 millones de euros en Suiza, le pidieron 29 años y aducen que eso pesa en el ánimo de cualquiera.

Su tesis es, en todo caso, que llegado el caso de que el juez opte por enviarle a prisión preventiva, Ábalos optará por no causar problemas al partido e incluso dejará el acta de diputado. Una decisión que podría suponerle, incluso, un alivio financiero. Si entra en la cárcel, el Congreso lo suspenderá automáticamente y dejará de percibir el sueldo del que ahora goza, pero si renuncia voluntariamente podrá cobrar la indemnización por cese que asciende a un mes por año de mandato.