Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Antonio Hernando en el Congreso Efe

El juez del 'caso fontanera' cita a Santos Cerdán y a Antonio Hernando

El juez Zamarriego también llama a interrogar a los empresarios Haymlyn y Del Rivero

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

Arturo Zamarriego, el juez del denominado 'caso fontanera', quiere aclara hasta qué punto Leire Díez tenía o no apoyo o consentimiento de Ferraz para sus ... maniobras con el fin de torpedear las investigaciones judiciales y policiales que salpican al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  8. 8 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  9. 9 Así es Palodú, nuevo estrella Michelin de Málaga
  10. 10 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El juez del 'caso fontanera' cita a Santos Cerdán y a Antonio Hernando

El juez del &#039;caso fontanera&#039; cita a Santos Cerdán y a Antonio Hernando