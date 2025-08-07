Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El 82% de los viajes con mascotas se hacen por carretera. FP

Viajar con animales: cómo llevar a tu mascota durante horas por carretera

Juan Roig Valor

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:00

España es un país que ama sus mascotas. Desde la pandemia de 2020, el número de animales de compañía se ha multiplicado considerablemente, hasta superar ... los nueve millones de perros, seis millones de gatos, ocho millones de peces y cinco millones de pájaros: un 38% más que en los últimos tres años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  4. 4 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  5. 5 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  6. 6

    Los orígenes legendarios de la fortuna de Manuel Agustín Heredia
  7. 7 Un funcionario de la cárcel de Alhaurín se queda sin indemnizar tras la agresión de un reo, que le causó la incapacidad total
  8. 8 Esta es la fecha de inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  9. 9 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga
  10. 10 ¿Es verdad que ha hecho menos calor en Málaga en julio?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Viajar con animales: cómo llevar a tu mascota durante horas por carretera

Viajar con animales: cómo llevar a tu mascota durante horas por carretera