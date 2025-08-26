Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Señal de STOP P.F.

Vigila las fotos que te llegan del coche al multarte: No todo vale

N. Soage

Martes, 26 de agosto 2025, 09:00

Para que la imagen de una multa sea válida, la ley exige que estas capturas acrediten de forma clara e inequívoca la comisión de la ... infracción. No todo vale. Así lo ha confirmado recientemente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de Valencia, en una sentencia favorable a uno de nuestros clientes. El caso gira en torno a una multa impuesta por no detenerse ante una señal de STOP, basada exclusivamente en una imagen captada por los nuevos sistemas automáticos de vigilancia implantados por la DGT desde 2023. Estos sistemas también se utilizan para sancionar por sobrepasar líneas continuas, y afectan diariamente a miles de conductores en toda España.

