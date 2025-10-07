Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Para establecer una posición segura y ergonómica, es esencial seguir un orden de ajuste CNAE

Postura al volante: La DGT revela los errores más comunes que ponen en riesgo tu seguridad

J. Bacorelle

Martes, 7 de octubre 2025, 10:41

Comenta

Aunque existe una «norma clásica» de postura al volante, la mayoría de los conductores y pasajeros no colocan correctamente sus asientos, aumentando el riesgo de ... sufrir lesiones o reaccionar tarde ante un imprevisto. La clave no es la comodidad absoluta, sino una ergonomía que garantice la seguridad y el acceso inmediato a los mandos del vehículo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  7. 7 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Postura al volante: La DGT revela los errores más comunes que ponen en riesgo tu seguridad

Postura al volante: La DGT revela los errores más comunes que ponen en riesgo tu seguridad