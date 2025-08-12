Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lancia Aurelia F. P.

Lancia Aurelia, el pionero V6 celebra 75 años como icono cultural y deportivo

J. Bacorelle

Martes, 12 de agosto 2025, 10:59

El Lancia Aurelia, un icono que reescribió las reglas del lujo y el rendimiento, celebra su 75º aniversario. Lanzado en 1950, este vehículo no solo ... se ganó el favor de la alta sociedad por su incomparable elegancia, sino que también se asentó en la historia de la automoción como el primer coche en incorporar un motor V6 fabricado en serie, una innovación técnica que lo colocó a la vanguardia de su tiempo.

