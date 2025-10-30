Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bicicletas eléctricas F. P.

¿Hace falta seguro para circular con una bici eléctrica?

J. Bacorelle

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:29

Los VMP son Vehículos de Movilidad Personal, como patinetes eléctricos, monociclos eléctricos y similares, que se desplazan exclusivamente con un motor eléctrico y tienen una ... velocidad máxima de diseño de entre 6 y 25 km/h.

¿Hace falta seguro para circular con una bici eléctrica?

