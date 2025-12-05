Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comienza la Operación Salida de diciembre F. P.

La DGT activa el plan para el puente con más de cinco millones de viajes previstos

A. Noguerol

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:01

Comenta

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado el dispositivo especial de tráfico con motivo del Puente de la Constitución y la Inmaculada, previendo cerca ... de 5,7 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  9. 9 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  10. 10 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La DGT activa el plan para el puente con más de cinco millones de viajes previstos

La DGT activa el plan para el puente con más de cinco millones de viajes previstos