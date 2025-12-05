La DGT activa el plan para el puente con más de cinco millones de viajes previstos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado el dispositivo especial de tráfico con motivo del Puente de la Constitución y la Inmaculada, previendo cerca ... de 5,7 millones de desplazamientos de largo recorrido.

La operación se mantendrá activa desde las 15:00 horas del viernes 5 de diciembre hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre. Los mayores flujos de tráfico se concentrarán en las vías de alta capacidad con destino a segundas residencias, zonas turísticas y ciudades con celebraciones navideñas ya iniciadas.

La DGT ha identificado que los momentos críticos se producirán en la salida el viernes 5, cuando se esperan las mayores complicaciones en la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 22:00 horas.

También habrá intensa circulación la mañana del sábado 6, entre las 10:00 y las 14:00 horas, incluyendo trayectos cortos hacia áreas de ocio y centros comerciales cercanos a los núcleos urbanos.

El domingo 7 se generará tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, en trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y recreo, y de retorno a primeras horas de la tarde. Los movimientos de regreso comenzarán a intensificarse desde primeras horas de la tarde del lunes 8, afectando a los principales ejes viarios y accesos a las grandes ciudades.

Para garantizar la fluidez y la seguridad en los 5,7 millones de movimientos esperados, la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos —Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico y personal de mantenimiento— y técnicos —radares fijos y móviles, helicópteros, drones y cámaras—.

Las medidas adoptadas incluyen la paralización de obras en carretera, la limitación de pruebas deportivas y la restricción de la circulación de camiones de mercancías. Además, se instalarán carriles reversibles y adicionales en los tramos más conflictivos durante las horas punta, además de establecer itinerarios alternativos.

La DGT insiste en la importancia de planificar el viaje y consultar el estado de las carreteras antes de salir. Los ciudadanos pueden informarse a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos de radio y televisión, el teléfono de información 011 y el mapa de tráfico disponible en la página web oficial del Organismo.