Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación internacional en Madrid del nuevo LBX de Lexus F. P.

Lexus actualiza el LBX con la versión Vibrant Edition

Patxi Fernández

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:01

Comenta

La ofensiva de Lexus en el segmento de los SUV compactos ha cosechado un éxito sin precedentes en España con el modelo LBX. La firma ... japonesa ha vendido más de 5.500 unidades del híbrido más pequeño de su gama en los dos años que lleva en el mercado, estableciendo un «hito» como el mejor arranque histórico para un modelo nuevo de la marca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  6. 6 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lexus actualiza el LBX con la versión Vibrant Edition

Lexus actualiza el LBX con la versión Vibrant Edition