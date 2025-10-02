Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kia K4 P.F.

Kia vuelve a romper proporciones y moldes: Así es el K4

N. S.

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:00

Comenta

Kia rompe la línea que separa los segmentos C y D con la presentación en Europa del K4, un modelo que presenta un aspecto dinámico ... basado en la filosofía de diseño «Opposites United» de la marca. El vehículo de cinco puertas también está pensado para satisfacer las demandas de los conductores de hoy en día, ya que ofrece un amplio espacio interior, características premium y tecnologías avanzadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  2. 2 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  5. 5 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  8. 8 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  9. 9

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Kia vuelve a romper proporciones y moldes: Así es el K4

Kia vuelve a romper proporciones y moldes: Así es el K4