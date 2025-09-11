Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Skoda Epiq P.F.

Epiq, el eléctrico más barato de Skoda está a la vuelta de la esquina

N. S.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:00

El Skoda Epiq dará mucho que hablar. Todavía es un prototipo, pero, con un diseño atrevido y minimalista, y con elementos innovadores que destacan soluciones ... prácticas, el Epiq será el compañero ideal para el uso diario, a la vez que adecuado para viajes más largos. En concreto, un SUV crossover urbano compacto de 4,1 metros de longitud que ofrece espacio para cinco pasajeros cómodamente, cuenta con un impresionante maletero de 475 litros y una autonomía de hasta 425 kilómetros.

