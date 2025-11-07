EBRO suma a su gama el s900 PHEV: un SUV grande de hasta 7 plazas con enchufe

El nuevo EBRO s900 PHEV 4x4 es el cuarto modelo del catálogo de la marca en España, tras los EBRO s400, EBRO s700 y EBRO ... s800. Este lanzamiento marca un nuevo hito en la evolución de EBRO, al combinar la robustez y el espíritu aventurero que siempre han caracterizado a la firma con una propuesta de lujo, espacio y sostenibilidad que lo sitúa entre los SUV híbridos enchufables más avanzados y exclusivos de su segmento.

Con 4,81 metros de largo, 1,92 m de ancho y 1,74 m de alto, el EBRO s900 ofrece una presencia imponente en la carretera. Su distancia entre ejes de 2.800 mm asegura un habitáculo espacioso, capaz de albergar hasta 7 pasajeros en una configuración de 2+3+2.

Cada detalle ha sido concebido para satisfacer las expectativas de ejecutivos, familias y amantes de la tecnología y las prestaciones, que buscan un vehículo capaz de combinar distinción, eficiencia y confort en cualquier situación. Los materiales empleados en el interior han sido seleccionados con especial cuidado para ofrecer una experiencia auténticamente premium.

El sistema de propulsión híbrido enchufable, con 3 motores eléctricos y un motor térmico 1.5 TGDI de última generación, ofrece una potencia pico conjunta que alcanza los 425 CV. Su batería de 34,46 kWh de capacidad permite recorrer hasta 140 km en modo totalmente eléctrico y superar los 1.000 km de autonomía total. Todo ello con un consumo medio WLTP de solo 1,68 l/100 km (6,88 l/100 km con la batería descargada) y un nivel de emisiones extraordinariamente bajo, lo que le otorga la etiqueta CERO emisiones de la DGT.

El EBRO s900 PHEV 4x4 admite carga rápida en corriente continua (DC) de hasta 71 kW, una cifra de referencia en su categoría. Gracias a ello, la batería puede pasar del 30 al 80% de su capacidad en solo 25 minutos. En corriente alterna (AC), el modelo permite una potencia de carga de 6,6 kW, completando una carga completa en aproximadamente 5 horas y 20 minutos.

Como referente tecnológico, el EBRO s900 PHEV 4x4 incorpora un corazón digital de última generación que eleva la experiencia de conducción a un nuevo nivel. Su sistema integra pantallas HD de alta resolución para la instrumentación digital y el sistema multimedia, impulsadas por el procesador Qualcomm Snapdragon 8155 SoC, que garantiza un manejo rápido, fluido y preciso.

Entre sus principales innovaciones destacan el Head-Up Display avanzado, el sistema de reconocimiento de voz inteligente y una pantalla central táctil de 15,6 pulgadas, que permite gestionar con facilidad todas las funciones del vehículo: infoentretenimiento, navegación, conectividad, asistentes a la conducción, climatización, iluminación ambiental y la cámara de visión HD de 540 grados.