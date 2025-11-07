Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EBRO s900 PHEV P.F.

EBRO suma a su gama el s900 PHEV: un SUV grande de hasta 7 plazas con enchufe

N. S.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

El nuevo EBRO s900 PHEV 4x4 es el cuarto modelo del catálogo de la marca en España, tras los EBRO s400, EBRO s700 y EBRO ... s800. Este lanzamiento marca un nuevo hito en la evolución de EBRO, al combinar la robustez y el espíritu aventurero que siempre han caracterizado a la firma con una propuesta de lujo, espacio y sostenibilidad que lo sitúa entre los SUV híbridos enchufables más avanzados y exclusivos de su segmento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  8. 8 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  9. 9 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo
  10. 10 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur EBRO suma a su gama el s900 PHEV: un SUV grande de hasta 7 plazas con enchufe

EBRO suma a su gama el s900 PHEV: un SUV grande de hasta 7 plazas con enchufe