Diseño futurista y experiencia inmersiva en el nuevo OMODA 4

Canal Motor

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:01

El International User Summit 2025, celebrado en Wuhu, China, ha sido el escenario en el que OMODA & JAECOO ha presentado el nuevo OMODA 4 . El ... vehículo, que hasta ahora se conocía como OMODA 3, ha evolucionado a un crossover más avanzado y está listo para su llegada a la producción en serie.

Diseño futurista y experiencia inmersiva en el nuevo OMODA 4