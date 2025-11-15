Más autonomía para el KGM Torres EVX

KGM España presenta una importante actualización en su modelo 100% eléctrico, el Torres EVX, que ahora incorpora una batería más eficiente y con mayor capacidad ... sin modificar su precio de venta de 34.500 Euros. Es, además, el KGM con la mayor garantía de la historia de la marca, 7 años o 150.000 km y la impresionante cifra de 10 años o 1.000.000 de kilómetros para la batería.

El Torres EVX combina la potencia y versatilidad de un SUV todoterreno con la eficiencia y tecnología avanzada de un vehículo completamente eléctrico gracias a su motor eléctrico síncrono de imán permanente que desarrolla 152 kW (207 CV) y un par máximo de 339 Nm.

Su batería Blade Battery (BYD) de tecnología LFP (litio-ferrofosfato), cuenta ahora con una capacidad que aumenta a 80,6 kWh, manteniendo una potencia de carga máxima de 120 kW, lo que permite cargar del 10 al 80% en tan solo 30 minutos. Esta mejora se traduce en una autonomía homologada que supera la barrera de los 500 km en ciclo mixto y 664 km en entorno urbano.

El diseño interior del Torres EVX refleja una perfecta combinación entre tecnología y confort, con un amplio habitáculo moderno dominado por una doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una, integrando el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento. La capacidad del maletero es de 839 litros que, abatiendo completamente los asientos traseros, asciende a 1.662 litros.

Disponible en dos acabados, Trend y Life, el Torres EVX incorpora un elevado nivel de equipamiento desde la versión básica como los faros LED con nivelación automática y luces diurnas LED, las levas en el volante que facilitan el control de la frenada regenerativa, el control de crucero adaptativo inteligente o el sistema de acceso y arranque sin llave.

En materia de seguridad, incorpora ocho airbags y un completo sistema de ayudas a la conducción (ADAS) con hasta 19 parámetros que funcionan para proteger tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía, detectando obstáculos, ajustando la velocidad y corrigiendo trayectorias cuando sea necesario para evitar colisiones.