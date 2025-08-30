Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alfa Romeo 1900 M «Matta» P.F.

Este Alfa Romeo es toda una rareza muy buscada por los coleccionistas

S. M.

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:00

Oficialmente, el proyecto presentado a las Fuerzas Armadas Italianas se llamaba Alfa Romeo 1900 AR51, pero ha pasado a la historia con un sobrenombre, «Matta», ... es decir, «Loca». Esta auténtica leyenda sobre ruedas es uno de los proyectos más audaces y fascinantes en la historia de la marca italiana, en el que salió de su zona de confort para crear un todoterreno de uso militar, capaz de transitar por caminos de cabras y equipado con los últimos avances técnicos desarrollados por el «Biscione» para sus berlinas deportivas… y sus bólidos de competición.

