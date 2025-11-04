Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zero LS1 zero press

Zero Motorcycles sorprende en EICMA desvelando su primer escúter, el LS1

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:03

Hasta la fecha, Zero Motorcycles se había ceñido a la fabricación de motocicletas eléctricas, un segmento en el que lleva años siendo una de ... las referencias a nivel mundial, y siempre había declinado la posibilidad de ingresar en el segmento de los escúteres eléctricos… Hasta ahora. Y es que en el marco del salón de Milán EICMA, que está teniendo lugar esta misma semana, la firma estadounidense acaba de desvelar su LS1, su «opera prima» en esta categoría de vehículos eminentemente urbanos.

